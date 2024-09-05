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У израильского Генконсульства нейтрализовали мужчину, открывшего стрельбу

У израильского Генконсульства нейтрализовали мужчину, открывшего стрельбу Устроивший стрельбу вблизи здания Генконсульства Израиля в Мюнхене нейтрализован силами безопасности Германии.
Другие страны
5 сентября 2024 г. 13:12
У израильского Генконсульства нейтрализовали мужчину, открывшего стрельбу

Устроивший стрельбу вблизи здания Генконсульства Израиля в Мюнхене нейтрализован силами безопасности Германии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила пресс-служба МИД Израиля.

"Инцидент со стрельбой возле Генерального консульства Израиля в Мюнхене. Консульство сегодня закрыто в связи с церемонией памяти жертв расправы над израильскими спортсменами в Мюнхене. При стрельбе никто из сотрудников Генконсульства не пострадал", - говорится в сообщении.

12.27

Выстрелы прозвучали вблизи здания Генконсульства Израиля в Мюнхене в день годовщины теракта на Мюнхенской олимпиаде.

Как передает Report, об этом сообщило издание Focus.

"Несколько выстрелов прозвучало в четверг утром перед Генеральным консульством Израиля на Барерштрассе в центре Мюнхена", - пишет Focus.

По данным газеты Süddeutsche Zeitung, после выстрелов были слышны крике "Бегите! Бегите!".

О пострадавших и погибших пока не сообщается.

Сегодня годовщина теракта 1972 года, когда в ходе Олимпиады в Мюнхене боевики расстреляли 11 членов израильской сборной.

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