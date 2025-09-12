У Варшавы есть доказательства преднамеренного вторжения РФ в воздушное пространство Польши

Министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что у Варшавы имеются доказательства преднамеренного вторжения РФ в воздушное пространство страны.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Wirtualna Polska.

"Россия преднамеренно напала на Польшу - у нас есть факты и доказательства, которые это подтверждают. Это была спланированная провокация, скоординированная с дезинформационной кампанией. Смягчение этой правды усиливает российский нарратив. Каждое слово, которое подрывает тот факт, что мы имели дело с преднамеренным актом, поддерживает российскую дезинформацию. Дезинформация также является элементом войны", - сказал он.

Гавковский отметил, что дезинформация содержит нотки правды, но "вся последовательность, созданная из этих заметок, никогда не является правдой".

"В дезинформации есть нотки правды, но никогда вся последовательность, созданная из этих ноток, не является правдивой. Она сконструирована так, чтобы нанести вред государству - это элемент распространения беспокойства и разжигания эмоций. Нужно называть вещи своими именами, раскрывать доказательства, проверять источники и просвещать общество, чтобы оно не поддалось манипуляциям", - добавил он.

Отметим, что в ночь на 10 сентября 2025 года во время масштабной атаки России на западные регионы Украины десятки беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Польские военные сообщили, что аппараты, представлявшие угрозу, были сбиты, а в приграничных районах обнаружены их обломки, при этом жертв удалось избежать. Премьер-министр Дональд Туск собрал экстренное совещание и проинформировал союзников о случившемся, подчеркнув координацию действий с партнерами по НАТО. На фоне инцидента министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, находившийся с рабочим визитом в Лондоне, прервал поездку и вернулся в Варшаву.

Министерство обороны РФ, в свою очередь, отрицало свою причастность к инциденту.

Также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что по запросу Польши Альянс провел заседание в соответствии со ст. 4 Устава НАТО, которая предусматривает, что любой член альянса может инициировать консультации с другими союзниками, если, по его мнению, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность страны находятся под угрозой.