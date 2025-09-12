İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Nazir: Rusiyanın Polşanın hava məkanına qəsdən müdaxiləsinə dair sübutlar var

    Digər ölkələr
    • 12 sentyabr, 2025
    • 13:21
    Nazir: Rusiyanın Polşanın hava məkanına qəsdən müdaxiləsinə dair sübutlar var

    Polşanın rəqəmsallaşdırma naziri Kşiştof Qavkovski bildirib ki, Rusiyanın onların hava məkanına qəsdən müdaxiləsinə dair sübutları var.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "İnterfaks-Ukrayna" "Wirtualna Polska"ya istinadən məlumat yayıb.

    "Rusiya qəsdən Polşaya hücum edib. Bunu təsdiqləyən faktlar və sübutlarımız var. Bu, dezinformasiya kampaniyası ilə əlaqələndirilən planlaşdırılmış təxribat idi. Bu həqiqəti yumşaltmaq Rusiya narrativini gücləndirir. Bu faktı zəiflədən hər bir söz Rusiya dezinformasiyasını dəstəkləyir. Dezinformasiya da müharibənin bir elementidir", - o bildirib.

    У Варшавы есть доказательства преднамеренного вторжения РФ в воздушное пространство Польши

