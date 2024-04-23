О нас

У побережья Тайваня зафиксировали почти 250 землетрясений за сутки

У побережья Тайваня зафиксировали почти 250 землетрясений за сутки Почти 250 подземных толчков произошло за последние сутки у восточного побережья Тайваня.
Другие страны
23 апреля 2024 г. 10:03
У побережья Тайваня зафиксировали почти 250 землетрясений за сутки

Почти 250 подземных толчков произошло за последние сутки у восточного побережья Тайваня.

Как передает Report, это следует из данных Центрального бюро погоды острова (CWB).

Согласно данным на сайте бюро, начиная с 15.08 понедельника и по состоянию на 13.30 вторника в районе уезда Хуалянь произошло в общей сложности 247 землетрясений. При этом магнитуда самого мощного из них достигла отметки 6,3.

Кроме того, по данным бюро, начиная с 3 апреля количество подземных толчков и афтершоков после мощного землетрясения на острове составило 1 095.

По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь, расположенном в восточной части Тайваня, происходят чаще, чем в других районах острова. В феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Tayvanda ötən sutka ərzində təxminən 250 zəlzələ qeydə alınıb
Версия на английском языке Almost 250 earthquakes recorded off Taiwan's east coast

Экслюзивные новости

Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
22 апреля 2024 г. 15:45
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
22 апреля 2024 г. 14:46
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
22 апреля 2024 г. 11:55
Посол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
ФотоПосол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
19 апреля 2024 г. 14:42
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
19 апреля 2024 г. 14:13
Годфри Салливан: Азербайджанский рынок обладает огромным потенциалом для внедрения технологий ИИ
Годфри Салливан: Азербайджанский рынок обладает огромным потенциалом для внедрения технологий ИИ
18 апреля 2024 г. 14:19
Стефан Антич: Отношения между Баку и Белградом имеют устойчивую тенденцию к росту
Стефан Антич: Отношения между Баку и Белградом имеют устойчивую тенденцию к росту
16 апреля 2024 г. 11:42
Эксперт: СОР29 может стать краеугольным камнем в достижении климатических целей
Эксперт: СОР29 может стать краеугольным камнем в достижении климатических целей
16 апреля 2024 г. 11:32
Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив
Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив
15 апреля 2024 г. 15:03
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
10 апреля 2024 г. 12:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi