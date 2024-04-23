У побережья Тайваня зафиксировали почти 250 землетрясений за сутки

Почти 250 подземных толчков произошло за последние сутки у восточного побережья Тайваня.

Почти 250 подземных толчков произошло за последние сутки у восточного побережья Тайваня.

Как передает Report, это следует из данных Центрального бюро погоды острова (CWB).

Согласно данным на сайте бюро, начиная с 15.08 понедельника и по состоянию на 13.30 вторника в районе уезда Хуалянь произошло в общей сложности 247 землетрясений. При этом магнитуда самого мощного из них достигла отметки 6,3.

Кроме того, по данным бюро, начиная с 3 апреля количество подземных толчков и афтершоков после мощного землетрясения на острове составило 1 095.

По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь, расположенном в восточной части Тайваня, происходят чаще, чем в других районах острова. В феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.