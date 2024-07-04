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У побережья Мавритании при крушении лодки утонули 87 мигрантов

У побережья Мавритании при крушении лодки утонули 87 мигрантов Жертвами крушения лодки вблизи юго-западного побережья Мавритании стали 87 мигрантов.
Другие страны
4 июля 2024 г. 21:35
У побережья Мавритании при крушении лодки утонули 87 мигрантов

Жертвами крушения лодки вблизи юго-западного побережья Мавритании стали 87 мигрантов.

Как передает Report, об этом сообщает информационный портал Al Akhbar.

Согласно информации, тела погибших мигрантов, в основном выходцев из Сенегала и Гамбии, были обнаружены сотрудниками береговой охраны в водах неподалеку от города Ндиаго.

По данным портала, из 184 человек, находившихся в лодке, удалось спасти 36 мигрантов, еще несколько десятков считаются пропавшими без вести.

Предположительно лодка вышла в океан с участка суши на сенегальско-мавританской границе.

Попытки переправки нелегальных мигрантов с побережья стран Западной Африки в Европу стали распространенным явлением. Нередко они приводят к трагедиям и гибели людей, которые пересекают большие расстояния на непригодных для этой цели плавательных средствах.

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Версия на азербайджанском языке Mavritaniya sahillərində qayıq qəzası nəticəsində 87 miqrant boğulub

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