У побережья Мавритании при крушении лодки утонули 87 мигрантов

Жертвами крушения лодки вблизи юго-западного побережья Мавритании стали 87 мигрантов.

Жертвами крушения лодки вблизи юго-западного побережья Мавритании стали 87 мигрантов.

Как передает Report , об этом сообщает информационный портал Al Akhbar.

Согласно информации, тела погибших мигрантов, в основном выходцев из Сенегала и Гамбии, были обнаружены сотрудниками береговой охраны в водах неподалеку от города Ндиаго.

По данным портала, из 184 человек, находившихся в лодке, удалось спасти 36 мигрантов, еще несколько десятков считаются пропавшими без вести.

Предположительно лодка вышла в океан с участка суши на сенегальско-мавританской границе.

Попытки переправки нелегальных мигрантов с побережья стран Западной Африки в Европу стали распространенным явлением. Нередко они приводят к трагедиям и гибели людей, которые пересекают большие расстояния на непригодных для этой цели плавательных средствах.