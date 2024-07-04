У побережья Мавритании при крушении лодки утонули 87 мигрантов

Жертвами крушения лодки вблизи юго-западного побережья Мавритании стали 87 мигрантов.
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Согласно информации, тела погибших мигрантов, в основном выходцев из Сенегала и Гамбии, были обнаружены сотрудниками береговой охраны в водах неподалеку от города Ндиаго.
По данным портала, из 184 человек, находившихся в лодке, удалось спасти 36 мигрантов, еще несколько десятков считаются пропавшими без вести.
Предположительно лодка вышла в океан с участка суши на сенегальско-мавританской границе.
Попытки переправки нелегальных мигрантов с побережья стран Западной Африки в Европу стали распространенным явлением. Нередко они приводят к трагедиям и гибели людей, которые пересекают большие расстояния на непригодных для этой цели плавательных средствах.