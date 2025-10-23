На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта Инфраструктура

Мадуро: У Венесуэлы есть 5 тысяч комплексов "Игла" на ключевых позициях ПВО Другие страны

Количество отравившихся в Улан-Удэ выросло до 159 - ОБНОВЛЕНО В регионе

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6 Другие страны

В Лиге чемпионов установлен новый рекорд результативности Футбол

Пит Хегсет заявил об уничтожении катера наркотеррористов в Тихом океане Другие страны

Рубио заявил о готовности США к встречам с российскими чиновниками ради мира Другие страны

СМИ: Советник президента ОАЭ обсудил с Уиткоффом и Кушнером ситуацию в Газе Другие страны