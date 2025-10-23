У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6
Другие страны
- 23 октября, 2025
- 07:43
Специалисты зафиксировали подземные толчки магнитудой 6 возле Камчатского края.
Как передает Report, об этом сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.
"Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 233 км. Магнитуда: 6,0", - говорится в сообщении.
Уточняется, что эпицентр залегал на глубине 8,9 км.
