    У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6

    Другие страны
    • 23 октября, 2025
    • 07:43
    У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6

    Специалисты зафиксировали подземные толчки магнитудой 6 возле Камчатского края.

    Как передает Report, об этом сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.

    "Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 233 км. Магнитуда: 6,0", - говорится в сообщении.

    Уточняется, что эпицентр залегал на глубине 8,9 км.

    Kamçatkada 6 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Лента новостей