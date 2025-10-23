İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    Kamçatkada 6 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    • 23 oktyabr, 2025
    • 07:57
    Kamçatkada 6 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Rusiyanın Kamçatka vilayətində 6 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Vahid Geofizika Xidmətinin Kamçatka bölməsi məlumat yayıb.

    "Petropavlovsk-Kamçatskidən məsafə: 233 km. Maqnituda: 6,0", - məlumatda qeyd olunub.

    Bildirilib ki, yeraltı təkanların dərinliyi 8,9 km olub.

