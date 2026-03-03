У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Другие страны
- 03 марта, 2026
- 09:30
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Индонезии.
Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмоцентр.
Эпицентр стихии находился на расстоянии 66 км к юго-востоку от города Синабанг, где проживают 15 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 26 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
Последние новости
10:01
Зеленский заявил о недопустимости территориальных уступок РоссииДругие страны
09:58
Цены на нефть подорожали более чем на 2%Энергетика
09:47
Видео
МЧС призвало соблюдать правила безопасности при разведении праздничных костровПроисшествия
09:39
Азербайджанская нефть подорожала почти на $7Энергетика
09:36
CENTCOM: Мы уничтожили командно-контрольные пункты КСИРДругие страны
09:34
ЦАХАЛ наносит одновременные удары по Тегерану и БейрутуДругие страны
09:30
У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1Другие страны
09:28
В Баку автомобиль сбил велосипедиста насмертьПроисшествия
09:22