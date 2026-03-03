У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Индонезии.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмоцентр.

Эпицентр стихии находился на расстоянии 66 км к юго-востоку от города Синабанг, где проживают 15 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 26 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.