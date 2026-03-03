İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    İndoneziyanın sahillərində 6,1 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    • 03 mart, 2026
    • 09:48
    İndoneziyanın sahillərində 6,1 maqnitudalı zəlzələ olub

    İndoneziyanın sahillərində 6,1 maqnitudalı zəlzələ olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.

    Təbii fəlakətin episentri 15 min nəfərin yaşadığı Sinabanq şəhərindən 66 km cənub-şərqdə yerləşib. Zəlzələ ocağı 26 km dərinlikdə qeydə alınıb.

    Zərərçəkənlər və dağıntılar barədə məlumat daxil olmayıb. Sunami təhlükəsi elan edilməyib.

    İndoneziya zəlzələ sunami
    У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1

    Son xəbərlər

    09:49

    CENTCOM: SEPAH-ın komanda-idarəetmə məntəqələrini məhv etdik

    Digər ölkələr
    09:48

    İndoneziyanın sahillərində 6,1 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    09:48

    Volodimir Zelenski: Biz ukraynalılara məxsus heç nəyi Rusiyaya verməyəcəyik

    Digər ölkələr
    09:47

    "Xetafe" 18 ildən sonra "Santyaqo Bernabeu"da "Real"ı məğlub edib

    Futbol
    09:42

    İsrail Ordusu eyni anda Tehran və Beyruta zərbələr endirir

    Digər ölkələr
    09:38

    Tramp: ABŞ müharibələri əbədi apara bilər və böyük qələbəyə hazırdır

    Digər ölkələr
    09:31

    Azərbaycan nefti 7 dollara yaxın bahalaşıb

    Energetika
    09:31
    Video

    FHN Od çərşənbəsi ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

    Hadisə
    09:30

    "S&P": Bankların risk-əsaslı nəzarətə keçidi Azərbaycanda kredit risklərini azaldacaq

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti