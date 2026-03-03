İndoneziyanın sahillərində 6,1 maqnitudalı zəlzələ olub
Digər ölkələr
- 03 mart, 2026
- 09:48
İndoneziyanın sahillərində 6,1 maqnitudalı zəlzələ olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.
Təbii fəlakətin episentri 15 min nəfərin yaşadığı Sinabanq şəhərindən 66 km cənub-şərqdə yerləşib. Zəlzələ ocağı 26 km dərinlikdə qeydə alınıb.
Zərərçəkənlər və dağıntılar barədə məlumat daxil olmayıb. Sunami təhlükəsi elan edilməyib.
