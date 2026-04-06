"Şəki" Azərbaycan Basketbol Liqasında pley-offa yüksəlib
Komanda
- 06 aprel, 2026
- 16:08
"Şəki" komandası Azərbaycan Basketbol Liqasında pley-offa vəsiqə qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, bölgə təmsilçisi pley-in mərhələsinin ikinci oyununda "Quba" ilə üz-üzə gəlib.
Qarşılaşma "Şəki"nin qələbəsi ilə bitib - 120:77. İlk görüşdə də qalib gələn kollektiv (101:89) pley-offa yüksəlib.
Günün ikinci matçında "Sərhədçi" "Naxçıvan"la münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. İlk oyunda naxçıvanlılar qalib gəlib - 98:87.
