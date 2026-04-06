İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    Komanda
    Şəki Azərbaycan Basketbol Liqasında pley-offa yüksəlib

    "Şəki" komandası Azərbaycan Basketbol Liqasında pley-offa vəsiqə qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, bölgə təmsilçisi pley-in mərhələsinin ikinci oyununda "Quba" ilə üz-üzə gəlib.

    Qarşılaşma "Şəki"nin qələbəsi ilə bitib - 120:77. İlk görüşdə də qalib gələn kollektiv (101:89) pley-offa yüksəlib.

    Günün ikinci matçında "Sərhədçi" "Naxçıvan"la münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. İlk oyunda naxçıvanlılar qalib gəlib - 98:87.

    Azərbaycan Basketbol Liqası Şəki BK Quba BK Sərhədçi BK Naxçıvan BK

    Son xəbərlər

    21:03

    Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Gürcüstana dövlət səfəri ilə bağlı paylaşım olunub

    Xarici siyasət
    20:55

    Bəqai: ABŞ-nin analoji infrastrukturuna cavab zərbəsi endiriləcək

    Digər ölkələr
    20:48

    Premyer Liqa: "Qarabağ" "Karvan-Yevlax"ı böyük hesabla məğlub edib

    Futbol
    20:48

    Ərdoğan: 38 gündür davam edən müharibə bütün bölgəyə təsir göstərir

    Region
    20:33

    Yermek Koşerbayev Gürcüstanda rəsmi səfərdədir

    Region
    20:23

    Sabah Culfanın 18 kəndində işıq olmayacaq

    İnfrastruktur
    20:16

    ABŞ və İsrailin raket hücumu nəticəsində İranda ölənlər var

    Region
    20:04

    "Formula 1" komandalarının ən yüksək maaş alan menecerlərinin siyahısı açıqlanıb

    Formula 1
    20:04

    Ermənistanda İqtisadiyyat Nazirliyi yaxınlığında atışma baş verib, bir nəfər yaralanıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti