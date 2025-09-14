Ильхам Алиев Ассамблея Союза страховщиков Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    • 14 сентября, 2025
    • 19:37
    У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,3

    Землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано у побережья острова Суматра в Индонезии.

    Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    По его данным, эпицентр землетрясения располагался в 176 км к северо-западу от города Бенгкулу, где проживают свыше 300 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 67 км.

    Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась. 

