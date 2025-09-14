У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Другие страны
- 14 сентября, 2025
- 19:37
Землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано у побережья острова Суматра в Индонезии.
Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр землетрясения располагался в 176 км к северо-западу от города Бенгкулу, где проживают свыше 300 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 67 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.
Последние новости
21:03
Премьер-лиги Азербайджана: "Нефтчи" и "Сабах" сыграли вничью в матче IV тураФутбол
20:38
Google обвинили в незаконной эксплуатации журналистских материаловДругие
19:57
Премьер Катара: Израиль не помешает продолжать усилия по урегулированию в ГазеДругие страны
19:37
У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,3Другие страны
19:12
Более 300 тыс. палестинцев покинули город ГазаДругие страны
18:59
На территории детской больницы в Сумгайыте обнаружен мертвый человеческий плодПроисшествия
18:58
Президент Азербайджана: Масштабы строительства в Карабахе и Зангезуре не имеют аналогов в миреВнутренняя политика
18:56
Президент Ильхам Алиев: История последних пяти лет – это история ПобедыВнутренняя политика
18:52