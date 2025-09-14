İndoneziyada güclü zəlzələ olub
Digər ölkələr
- 14 sentyabr, 2025
- 20:34
İndoneziyada 5,3 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.
Məlumata görə, təbiət hadisəsi Sumatra adasının sahillərində qeydə alınıb.
Belə ki, zəlzələnin episentri Benkulu şəhərindən 176 kilometr şimal-qərbdə, ocağı isə 67 km dərinlikdə olub.
Dağıntılar barədə məlumat verilməyib, sunami təhlükəsi elan edilməyib.
İndoneziyada güclü zəlzələ olub
