    İndoneziyada güclü zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    • 14 sentyabr, 2025
    • 20:34
    İndoneziyada 5,3 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.

    Məlumata görə, təbiət hadisəsi Sumatra adasının sahillərində qeydə alınıb.

    Belə ki, zəlzələnin episentri Benkulu şəhərindən 176 kilometr şimal-qərbdə, ocağı isə 67 km dərinlikdə olub.

    Dağıntılar barədə məlumat verilməyib, sunami təhlükəsi elan edilməyib.

    У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,3

