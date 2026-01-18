Mbappe Fransa futbolu tarixində ən çox qol vuran ikinci oyunçu olub
Futbol
- 18 yanvar, 2026
- 09:29
İspaniyanın "Real" klubunun hücumçusu Kilian Mbappe Fransa futbolu tarixində ən çox qol vuran ikinci oyunçu olub.
"Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, İspaniya çempionatının XX turunda "Levante" ilə matçda (2:0) vurulan qol 27 yaşlı hücumçunun peşəkar karyerasında 412-ci olub.
Bu nailiyyət sayəsində Mbappe 411 qolla çıxışlarını başa vuran Tyeri Anrini qabaqlayıb.
Reytinqə əvvəlki kimi Kərim Benzema başçılıq edir. Hazırda "Əl-İttihad"da oynayan Fransa millisinin keçmiş kapitanı həm klubunda, həm də yığmada 513 qol vurub.
Son xəbərlər
09:37
Ağsuda 4 maqnitudalı zəlzələ olub - YENİLƏNİBHadisə
09:29
Mbappe Fransa futbolu tarixində ən çox qol vuran ikinci oyunçu olubFutbol
09:28
Azərbaycan Basketbol Liqasında bu gün XIII tura yekun vurulacaqKomanda
09:02
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında daha bir matç baş tutacaqKomanda
09:01
Qazaxıstanda süni intellekt məzmununun nişanlanması tətbiq edilibRegion
08:32
Cənubi Koreya "Hyunmoo-5" ballistik raketlərinin yerləşdirilməsinə başlayıbDigər ölkələr
08:04
İstanbulda mikroavtobusun aşması nəticəsində 11 nəfər xəsarət alıbRegion
07:37
Rusiyanın İrkutsk vilayətindəki ticarət mərkəzində baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
07:13