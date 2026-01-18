Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Мбаппе вышел на второе место среди самых результативных французских футболистов в истории

    Футбол
    • 18 января, 2026
    • 09:15
    Мбаппе вышел на второе место среди самых результативных французских футболистов в истории

    Форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе вышел на второе место среди самых результативных французских футболистов в истории.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, забитый мяч в матче 20-го тура чемпионата Испании с "Леванте" (2:0) стал для 27-летнего нападающего 412-м голом за карьеру на профессиональном уровне. Благодаря этому достижению Мбаппе обошел Тьерри Анри, завершившего выступления с показателем 411 мячей.

    Первую строчку рейтинга по-прежнему удерживает Карим Бензема. Экс-капитан сборной Франции, ныне выступающий за "Аль-Иттихад", отличился 513 раз за клубы и национальную команду.

    Mbappe Fransa futbolu tarixində ən çox qol vuran ikinci oyunçu olub

