Мбаппе вышел на второе место среди самых результативных французских футболистов в истории
Футбол
- 18 января, 2026
- 09:15
Форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе вышел на второе место среди самых результативных французских футболистов в истории.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, забитый мяч в матче 20-го тура чемпионата Испании с "Леванте" (2:0) стал для 27-летнего нападающего 412-м голом за карьеру на профессиональном уровне. Благодаря этому достижению Мбаппе обошел Тьерри Анри, завершившего выступления с показателем 411 мячей.
Первую строчку рейтинга по-прежнему удерживает Карим Бензема. Экс-капитан сборной Франции, ныне выступающий за "Аль-Иттихад", отличился 513 раз за клубы и национальную команду.
Мбаппе вышел на второе место среди самых результативных французских футболистов в истории
