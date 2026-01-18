Azərbaycan Basketbol Liqasında bu gün XIII tura yekun vurulacaq
Komanda
- 18 yanvar, 2026
- 09:28
Azərbaycan Basketbol Liqasında bu gün XIII tura yekun vurulacaq.
"Report" xəbər verir ki, turun sonuncu oyun günündə A qrupunda iki qarşılaşma baş tutacaq.
Saat 15:00-da "Sabah" - "Şəki" matçı start götürəcək. "Sabah" 21 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb. 14 xala malik "Şəki" isə 5-cidir.
NTD - "Abşeron Lions" görüşünə isə saat 18:00-da start veriləcək. "Abşeron Lions" 23 xalla qrupda lider mövqeyindədir. NTD isə 12 xalla sonuncu - 6-cıdır.
Hər iki matçı Bakı İdman Sarayında keçiriləcək.
