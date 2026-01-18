Demokrat senatorlar ABŞ-nin Avropa ölkələrinə qarşı yeni rüsumlarını bloklamaq istəyirlər

İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 18 yanvar, 2026
    • 10:08
    ABŞ Senatındakı demokratlar Prezident Donald Trampın Qrenlandiya ətrafındakı vəziyyətlə əlaqədar Danimarka və bir sıra digər Avropa ölkələrinə qarşı elan etdiyi yeni tarifləri bloklamaq üçün qanunvericilik aktını təqdim etmək niyyətindədirlər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə demokrat azlıqların lideri Çak Şumerin (Nyu-York ştatından) yazılı açıqlamasında bildirilib.

    "Donald Trampın düşüncəsiz rüsumları artıq qiymətləri artırıb və iqtisadiyyatımıza zərər verib, indi isə vəziyyəti daha da pisləşdirir. Onun Qrenlandiyanı ələ keçirmək üçün qeyri-real planı naminə ikiqat axmaqlıqla bir şey etmək və ən yaxın müttəfiqlərimizə tariflər tətbiq etmək istəməsi təəccüblüdür. Demokrat senatorlar bu tariflərin Amerika iqtisadiyyatına və Avropadakı müttəfiqlərimizə daha çox zərər verməzdən əvvəl bloklamaq üçün qanunvericilik aktını təqdim edəcəklər", - Şumer deyib.

    Yanvarın 17-də Tramp "Truth Social" sosial şəbəkə platformasında yazıb ki, ABŞ Birləşmiş Krallıq, Almaniya, Danimarka, Niderland, Norveç, Finlandiya, Fransa və İsveçə qarşı 10 % tarif tətbiq etməyə başlayacaq və bu tariflər tərəflər Vaşinqton tərəfindən Qrenlandiyanın "tam və birdəfəlik alınması" barədə razılığa gələnə qədər qüvvədə qalacaq.

    Qərar 1 fevralda qüvvəyə minəcək və 1 iyunda tarif dərəcəsi 25 %-ə qədər artacaq. Bundan əlavə, Amerika administrasiyasının rəhbəri Avropanın öz qüvvələrini Qrenlandiyaya göndərmək niyyətini tənqid edərək bunu çox təhlükəli oyun adlandırıb. Eyni zamanda, Tramp iddia edib ki, ABŞ-nin milli təhlükəsizliyini gücləndirmək və Amerikanın "Golden Dome" (Qızıl Günbəz) raketdən müdafiə sisteminin effektiv şəkildə yerləşdirilməsi üçün Qrenlandiyaya sahib olmaq vacibdir.

