Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında daha bir matç baş tutacaq
Komanda
- 18 yanvar, 2026
- 09:02
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında bu gün daha bir matç baş tutacaq.
"Report" xəbər verir ki, VIII turdan təxirə salınmış oyunda "Gənclər" "Abşeron"la üz-üzə gələcək.
Qarşılaşma Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında, saat 17:00-da başlayacaq.
