Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında daha bir matç baş tutacaq

    Komanda
    • 18 yanvar, 2026
    • 09:02
    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında bu gün daha bir matç baş tutacaq.

    "Report" xəbər verir ki, VIII turdan təxirə salınmış oyunda "Gənclər" "Abşeron"la üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında, saat 17:00-da başlayacaq.

