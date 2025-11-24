Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5

    Другие страны
    • 24 ноября, 2025
    • 01:46
    У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5

    Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировано у берегов Индонезии.

    Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    По его данным, эпицентр находился на расстоянии 142 км к югу от города Кедири, где проживают 235 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 66 км.

    Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

    İndoneziya sahillərində 5 maqnitudada zəlzələ olub

    Лента новостей