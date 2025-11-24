У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5

Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировано у берегов Индонезии.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился на расстоянии 142 км к югу от города Кедири, где проживают 235 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 66 км.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Угроза цунами не объявлялась.