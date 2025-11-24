İndoneziya sahillərində 5 maqnitudada zəlzələ olub
Digər ölkələr
- 24 noyabr, 2025
- 02:37
İndoneziya sahillərində 5 maqnitudada qeydə alınıb.
"Report"un məlumatına görə, zəlzələ barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi xəbər verib.
Məlumata görə, zəlzələnin episentri 235 000 nəfərin yaşadığı Kediri şəhərindən 142 km cənubda, ocağı 66 km dərinlikdə yerləşib.
Dağıntı və ya tələfat barədə məlumat verilmir. Sunami təhlükəsi elan edilməyib.
