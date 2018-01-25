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    У побережья Индии произошло землетрясение магнитудой 5,9

    Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Индийском океане недалеко от восточного побережья Индии.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США.

    Землетрясение было зафиксировано в 01.15 по времени UTC (05.15 по Бакинскому времени). Эпицентр подземных толчков располагался в 172 километрах от острова Мохеан (Mohean). Очаг залегал на глубине 10 километров.

    Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Геологическая служба отметила зеленый уровень угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.

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