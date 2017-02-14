У Мосула тяжело ранили алжирскую журналистку

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Журналистка алжирского медиахолдинга "Шурук" Самира Моуаки получила серьезное ранение в голову в понедельник близ иракского города Мосул.

Как передает Report, об этом сообщает управление по СМИ шиитского народного ополчения.

По данным ополченцев, молодая девушка была ранена снайпером ИГИЛ, когда она, находясь на линии фронта, освещала ход боевых действий против радикалов. В течение нескольких часов после инцидента журналистка на военном вертолете была доставлена в Багдад. В данный момент она пребывает в коме и находится в реабилитационном отделении одной из клиник иракской столицы.