У летучих мышей в Индонезии обнаружены антитела к вирусу Нипах

В ряде провинций Индонезии нашли антитела к вирусу Нипах у летучих мышей.

Как передает Report, об это сообщило Министерство здравоохранения Индонезии.

"Исследования показали распространенность антител к вирусу Нипах на уровне около 18–30% среди летучих мышей в Медане, Западной и Восточной Яве, а также в Западном Калимантане", - сказали в министерстве.

В ведомстве также отметили, что у свиней в Индонезии антител к вирусу не нашли.

До этого стало известно, что вирус Нипах может передаваться человеку от животных, например летучих мышей и свиней. Он поражает дыхательную систему, провоцирует развитие энцефалита, а без своевременной помощи в 75% случаев приводит к летальному исходу.

Напомним, что в январе распространение вируса Нипах зафиксировали вблизи индийского города Калькутта. На данный момент им заразились уже пять человек, и около ста находятся на карантине. Препаратов или вакцин для лечения заболевания на данный момент нет.