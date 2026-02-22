İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    Yarasalarda Nipah virusuna qarşı anticisimlər aşkarlanıb

    Digər ölkələr
    • 22 fevral, 2026
    • 11:10
    Yarasalarda Nipah virusuna qarşı anticisimlər aşkarlanıb

    İndoneziyanın bir sıra vilayətlərində yarasalarda Nipah virusuna qarşı anticisimlər tapılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İndoneziyanın Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

    "Tədqiqatlar Medan, Qərbi və Şərqi Yava, həmçinin Qərbi Kalimantanda yarasalar arasında Nipah virusuna qarşı anticisimlərin yayılma səviyyəsinin təxminən 18-30% təşkil etdiyini göstərib", - nazirlikdən bildiriblər.

    Həmçinin qeyd edilib ki, İndoneziyada donuzlarda virusa qarşı anticisimlər aşkar edilməyib.

    Bundan əvvəl məlum olub ki, Nipah virusu heyvanlardan, məsələn, yarasalardan və donuzlardan insana keçə bilər. O, tənəffüs sistemini zədələyir və vaxtında yardım göstərilmədikdə ölümlə nəticələnir.

    Xatırladaq ki, yanvar ayında Hindistanın Kəlküttə şəhəri yaxınlığında Nipah virusunun yayılması qeydə alınıb. Hazırda beş nəfər yoluxub və təxminən yüz nəfər karantində saxlanılır. Xəstəliyin müalicəsi üçün hazırda heç bir dərman preparatı və ya peyvənd yoxdur.

    İndoneziya yarasa və donuzlar Nipah virusu

    Son xəbərlər

    11:23

    Valtonen: Finlandiya Ukraynaya mümkün olan bütün dəstəyi göstərib

    Digər ölkələr
    11:10

    Yarasalarda Nipah virusuna qarşı anticisimlər aşkarlanıb

    Digər ölkələr
    11:05

    Prezident İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanının Kralına təbrik məktubu ünvanlayıb

    Xarici siyasət
    10:50

    Bakıda və Abşeronda güclü külək əsir, regionlarda duman var - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    10:47

    Bakıda yeni marşrut xətti işə düşüb

    İnfrastruktur
    10:33

    Avstraliyanın hərbi gəmisi Tayvan boğazını keçib

    Digər ölkələr
    10:20

    KİV: İordaniya öz ərazisindən İrana hücum üçün istifadəyə icazə verməyəcək

    Digər ölkələr
    10:11

    Bu gün XXV Qış Olimpiya Oyunlarının bağlanış mərasimi keçiriləcək

    Fərdi
    10:02

    WSJ: Keçmiş Şahzadə Endryu həbs olunmasına məxfi sənədlərin sızması səbəb olub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti