У Курил зарегистрировали ощущаемое землетрясение магнитудой 5,6

Сейсмологи зарегистрировали ощущаемое землетрясение магнитудой 5,6 у Курильских островов.

Как передает Report, об этом сообщили в сейсмической станции "Южно-Сахалинск" регионального филиала Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение было зафиксировано в 11:34 по сахалинскому времени (04:34 по бакинскому времени). Очаг залегал на глубине 49 км под морским дном, эпицентр находился в 194 км к югу от города Северо-Курильск.

Отмечается, что в Северо-Курильске толчки могли ощущаться силой до двух баллов.