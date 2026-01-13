У Курил зарегистрировали ощущаемое землетрясение магнитудой 5,6
Другие страны
- 13 января, 2026
- 06:22
Сейсмологи зарегистрировали ощущаемое землетрясение магнитудой 5,6 у Курильских островов.
Как передает Report, об этом сообщили в сейсмической станции "Южно-Сахалинск" регионального филиала Единой геофизической службы РАН.
Землетрясение было зафиксировано в 11:34 по сахалинскому времени (04:34 по бакинскому времени). Очаг залегал на глубине 49 км под морским дном, эпицентр находился в 194 км к югу от города Северо-Курильск.
Отмечается, что в Северо-Курильске толчки могли ощущаться силой до двух баллов.
