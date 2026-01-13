Kuril adaları yaxınlığında 5,6 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb
Digər ölkələr
- 13 yanvar, 2026
- 07:22
Seysmoloqlar Kuril adaları yaxınlığında 5,6 maqnitudada zəlzələ qeydə alıblar.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Vahid Geofizika Xidmətinin regional bölməsinin Yujno-Saxalinsk seysmik stansiyası məlumat verib.
Təbiət hadisəsi hiss olunub.
Zəlzələ Saxalin vaxtı ilə saat 11:34-də (Bakı vaxtı ilə saat 04:34) qeydə alınıb. Zəlzələ ocağı dəniz dibinin 49 kilometr dərinliyində, episentri isə Severo-Kurilsk şəhərindən 194 kilometr cənubda yerləşib.
Yeraltı təkanların Severo-Kurilskdə 2 maqnitudada hiss olunduğu güman edilir.
Kuril adaları yaxınlığında 5,6 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb
