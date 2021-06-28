У британских островов в Вест-Индии нашли лодку с 20 телами

Лодка с 20 телами обнаружена в районе британской заморской территории Теркс и Кайкос в Вест-Индии.

Лодка с 20 телами обнаружена в районе британской заморской территории Теркс и Кайкос в Вест-Индии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местная газета Turks and Caicos Sun.

Небольшое судно заметил 24 июня у берегов острова Гранд-Терк рыбак, который сообщил об этом полиции.

Тела в лодке находились в стадии разложения. Представитель полиции Такара Байн заявила, что причины гибели людей пока неясны, но, по всей видимости, речь не идет о насильственной смерти.

Как предполагается, лодка прибыла из карибского региона, территория Теркс и Кайкос, расположенная юго-восточнее архипелага Багамские острова, в 144 километрах к северу от Гаити, не была пунктом назначения.

Местные правоохранители пытаются установить личности погибших и причину их смерти.