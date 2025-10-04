У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6

Землетрясение магнитудой 6 зарегистрировано у берегов острова Хонсю в Японии.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр стихии находился в 78 км к северо-востоку от города Иваки, где проживают порядка 357 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 47 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.