У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6
Другие страны
- 04 октября, 2025
- 20:04
Землетрясение магнитудой 6 зарегистрировано у берегов острова Хонсю в Японии.
Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр стихии находился в 78 км к северо-востоку от города Иваки, где проживают порядка 357 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 47 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
Последние новости
21:20
Кобахидзе: Данная победа была необходима для необратимого стабильного развития страныВ регионе
21:16
Каха Каладзе переизбран мэром ТбилисиВ регионе
21:09
Папуашвили: Эта победа - историческое достижение всего грузинского народаВ регионе
21:03
В Исмаиллы в тяжелом ДТП два человека погибли, четверо пострадалиПроисшествия
21:02
Начался разгон антиправительственного протеста у здания администрации президента в ТбилисиВ регионе
20:51
При израильском ударе по Газе погибло не менее 17 человекДругие страны
20:42
"Грузинская мечта" объявила о победе на муниципальных выборахВ регионе
20:36
Зеленский ввел новые санкции против РоссииДругие страны
20:28
Фото