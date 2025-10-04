Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6

    Другие страны
    • 04 октября, 2025
    • 20:04
    У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6

    Землетрясение магнитудой 6 зарегистрировано у берегов острова Хонсю в Японии.

    Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    По его данным, эпицентр стихии находился в 78 км к северо-востоку от города Иваки, где проживают порядка 357 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 47 км.

    Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

