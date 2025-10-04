Yaponiya sahillərində 6 maqnitudada zəlzələ baş verib
Digər ölkələr
- 04 oktyabr, 2025
- 20:10
Yaponiyanın Honsyu adasının sahillərində 6 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.
Yeraltı təkanların episentri təxminən 357 min insanın yaşadığı İvaki şəhərindən 78 km şimal-şərqdə, zəlzələ ocağı 47 km dərinlikdə yerləşib.
Tələfat və dağıntılar barədə məlumat yoxdur. Sunami təhlükəsi bildirilməyib.
