    Yaponiya sahillərində 6 maqnitudada zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    • 04 oktyabr, 2025
    • 20:10
    Yaponiya sahillərində 6 maqnitudada zəlzələ baş verib

    Yaponiyanın Honsyu adasının sahillərində 6 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.

    Yeraltı təkanların episentri təxminən 357 min insanın yaşadığı İvaki şəhərindən 78 km şimal-şərqdə, zəlzələ ocağı 47 km dərinlikdə yerləşib.

    Tələfat və dağıntılar barədə məlumat yoxdur. Sunami təhlükəsi bildirilməyib.

    Yaponiya Zəlzələ
