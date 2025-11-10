У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано у берегов Японии.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился в 128 км к востоку от города Мияко, в котором проживают порядка 51 тыс. человек.

Очаг залегал на глубине 20 км.

Информация о пострадавших или разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.