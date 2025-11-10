İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Digər ölkələr
    • 10 noyabr, 2025
    • 12:19
    Yaponiya sahillərində 5,8 maqnitudalı zəlzələ olub

    Yaponiya sahillərində 5,8 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.

    Zəlzələnin episentri təxminən 51 min əhalisi olan Miyako şəhərindən 128 km şərqdə, ocağı isə 20 km dərinlikdə yerləşib.

    Xəsarət alanlar və ya dağıntılar barədə məlumat daxil olmayıb. Sunami təhlükəsi elan edilməyib.

    Yaponiya Zəlzələ
