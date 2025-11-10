Yaponiya sahillərində 5,8 maqnitudalı zəlzələ olub
Digər ölkələr
- 10 noyabr, 2025
- 12:19
Yaponiya sahillərində 5,8 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.
Zəlzələnin episentri təxminən 51 min əhalisi olan Miyako şəhərindən 128 km şərqdə, ocağı isə 20 km dərinlikdə yerləşib.
Xəsarət alanlar və ya dağıntılar barədə məlumat daxil olmayıb. Sunami təhlükəsi elan edilməyib.
