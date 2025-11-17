У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2
Другие страны
- 17 ноября, 2025
- 23:50
Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано у берегов острова Хонсю в Японии.
Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр стихии находился в 108 км к северо-востоку от города Мияко, где проживают порядка 51,7 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 33 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
