У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано у берегов острова Хонсю в Японии.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр стихии находился в 108 км к северо-востоку от города Мияко, где проживают порядка 51,7 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 33 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.