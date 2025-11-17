Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2

    Другие страны
    • 17 ноября, 2025
    • 23:50
    У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2

    Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано у берегов острова Хонсю в Японии.

    Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    По его данным, эпицентр стихии находился в 108 км к северо-востоку от города Мияко, где проживают порядка 51,7 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 33 км.

    Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

    землетрясение Япония
    Yaponiya sahillərində 5,2 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Последние новости

    00:13

    Кобахидзе поддержал инициативу о запрете голосовать на выборах в парламент за границей

    В регионе
    23:50

    У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2

    Другие страны
    23:32

    В Дакке в беспорядках пострадали не менее 50 человек

    Другие страны
    23:11
    Фото

    Лейла Алиева приняла участие в открытии фестиваля "Нефтяной бум улыбается всем"

    Внутренняя политика
    23:06

    Премьер Грузии раскритиковал деятельность посла ФРГ

    В регионе
    23:00
    Фото

    Азербайджан и Италия обсудили расширение сотрудничества в сфере военного образования

    Армия
    22:50

    В Баку задержан подозреваемый в убийстве 15-летнего подростка

    Происшествия
    22:41

    Кобахидзе: Мы хотим восстановить стратегическое партнерство с США с чистого листа

    В регионе
    22:23

    Конгресс США начинает продвигать законопроект о новых санкциях против РФ

    Другие страны
    Лента новостей