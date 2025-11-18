Yaponiya sahillərində 5,2 maqnitudalı zəlzələ baş verib
Digər ölkələr
- 18 noyabr, 2025
- 00:09
Yaponiyanın Honşu adası sahillərində 5,2 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.
Məlumata görə, təbii fəlakətin episentri Miyako şəhərindən (təxminən 51,7 min nəfər əhali yaşayır) 108 km şimal-şərqdə yerləşib. Ocağın dərinliyi 33 km olub.
Zərərçəkənlər və dağıntılar barədə məlumat daxil olmayıb. Sunami təhlükəsi elan edilməyib.
