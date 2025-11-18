İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Yaponiya sahillərində 5,2 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    • 18 noyabr, 2025
    • 00:09
    Yaponiya sahillərində 5,2 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Yaponiyanın Honşu adası sahillərində 5,2 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.

    Məlumata görə, təbii fəlakətin episentri Miyako şəhərindən (təxminən 51,7 min nəfər əhali yaşayır) 108 km şimal-şərqdə yerləşib. Ocağın dərinliyi 33 km olub.

    Zərərçəkənlər və dağıntılar barədə məlumat daxil olmayıb. Sunami təhlükəsi elan edilməyib.

    Yaponiya Honşu adası Zəlzələ
