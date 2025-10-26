Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    У берегов Вануату произошло мощное землетрясение

    Другие страны
    • 26 октября, 2025
    • 04:08
    У берегов Вануату произошло мощное землетрясение

    У берегов Вануату в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 10:28 по местному (03:28 по бакинскому) времени в 206 км к северо-западу от городка Сола. Очаг залегал на глубине 54 км.

    Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

    землетрясение Тихий океан
    Vanuatu sahillərində 6 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Последние новости

    04:08

    У берегов Вануату произошло мощное землетрясение

    Другие страны
    03:39

    Трамп: Против ХАМАС примут меры в случае невозвращения тел заложников

    Другие страны
    03:22

    В четырех районах Стамбула запретили проведение массовых мероприятий

    В регионе
    02:51

    Норрис выиграл квалификацию Гран-при Мексики

    Формула 1
    02:14

    "Ливерпуль" потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате Англии

    Футбол
    01:35

    Евросоюз вошел в тройку главных торговых партнеров России

    Другие страны
    01:06

    Трамп объявил о повышении торговых пошлин против Канады

    Другие страны
    00:49

    Аэропорт Вильнюса приостановил работу

    Другие страны
    00:28

    Минобороны Израиля: 60% туннелей под Газой еще не уничтожены

    Другие страны
    Лента новостей