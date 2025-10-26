У берегов Вануату произошло мощное землетрясение

У берегов Вануату в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 10:28 по местному (03:28 по бакинскому) времени в 206 км к северо-западу от городка Сола. Очаг залегал на глубине 54 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.