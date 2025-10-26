У берегов Вануату произошло мощное землетрясение
Другие страны
- 26 октября, 2025
- 04:08
У берегов Вануату в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 10:28 по местному (03:28 по бакинскому) времени в 206 км к северо-западу от городка Сола. Очаг залегал на глубине 54 км.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.
