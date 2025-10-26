İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Vanuatu sahillərində 6 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    • 26 oktyabr, 2025
    • 04:22
    Vanuatu sahillərində 6 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Sakit okeanın Vanuatu sahillərində 6 maqnitudalı zəlzələ baş verib.

    "Report" bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, yeraltı təkanlar yerli vaxtla saat 10:28-də (Bakı vaxtı ilə 03:28) Sola şəhərindən 206 km şimal-qərbdə qeydə alınıb. Ocaq 54 km dərinlikdə yerləşib.

    Xəsarət alanlar və dağıntılar barədə məlumat daxil olmayıb, sunami təhlükəsi elan edilməyib.

    Zəlzələ sakit okean Yeraltı təkanlar
    У берегов Вануату произошло мощное землетрясение

    Son xəbərlər

    05:18

    Malayziyada Kamboca və Tailand arasında sülh müqaviləsi imzalanacaq

    Digər ölkələr
    04:47

    Türkiyədə məhkumlar arasında zəhərlənmə olub

    Region
    04:22

    Vanuatu sahillərində 6 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    03:50

    Tramp: HƏMAS əsirlərin cəsədlərini qaytarmadığı təqdirdə, tədbirlər görüləcək

    Digər ölkələr
    03:19

    Norris Meksika Qran-prisinin sıralama turunda qalib olub

    Formula 1
    02:50

    İstanbulun dörd rayonunda kütləvi tədbirlər bir günlük qadağan edilib

    Region
    02:21

    "Liverpul" İngiltərə Premyer Liqasında ardıcıl dördüncü məğlubiyyətini alıb

    Futbol
    01:49

    Aİ Rusiya üçün əsas ticarət tərəfdaşları arasında ilk üçlüyə daxil olub

    Digər ölkələr
    01:21

    Tramp Kanadaya qarşı ticarət rüsumlarının artırıldığını elan edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti