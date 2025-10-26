Vanuatu sahillərində 6 maqnitudalı zəlzələ baş verib
Digər ölkələr
- 26 oktyabr, 2025
- 04:22
Sakit okeanın Vanuatu sahillərində 6 maqnitudalı zəlzələ baş verib.
"Report" bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, yeraltı təkanlar yerli vaxtla saat 10:28-də (Bakı vaxtı ilə 03:28) Sola şəhərindən 206 km şimal-qərbdə qeydə alınıb. Ocaq 54 km dərinlikdə yerləşib.
Xəsarət alanlar və dağıntılar barədə məlumat daxil olmayıb, sunami təhlükəsi elan edilməyib.
