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    У берегов Новой Каледонии произошло сильное землетрясение

    Другие страны
    • 26 сентября, 2026
    • 04:26
    У берегов Новой Каледонии произошло сильное землетрясение

    Землетрясение магнитудой 6,6 зарегистрировано к северо-востоку от островов Луайоте, относящихся к Новой Каледонии - заморской территории Франции в южной части Тихого океана.

    Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    Эпицентр землетрясения находился в 252 км к северо-востоку от города Нумеа. Очаг залегал на глубине 6 км.

    Информация о жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

    Новая Каледония Землетрясение
    Yeni Kaledoniya sahillərində güclü zəlzələ olub
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