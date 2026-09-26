У берегов Новой Каледонии произошло сильное землетрясение
Другие страны
- 26 сентября, 2026
- 04:26
Землетрясение магнитудой 6,6 зарегистрировано к северо-востоку от островов Луайоте, относящихся к Новой Каледонии - заморской территории Франции в южной части Тихого океана.
Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр землетрясения находился в 252 км к северо-востоку от города Нумеа. Очаг залегал на глубине 6 км.
Информация о жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
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