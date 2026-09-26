У берегов Новой Каледонии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,6 зарегистрировано к северо-востоку от островов Луайоте, относящихся к Новой Каледонии - заморской территории Франции в южной части Тихого океана.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находился в 252 км к северо-востоку от города Нумеа. Очаг залегал на глубине 6 км.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.