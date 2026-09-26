Yeni Kaledoniya sahillərində güclü zəlzələ olub
Digər ölkələr
- 26 sentyabr, 2026
- 06:15
Fransanın Sakit okeanın cənubundakı dənizkənarı ərazisi, Yeni Kaledoniyanın bir hissəsi olan Luayota adalarının şimal-şərqində 6,6 manqitudada zəlzələ qeydə alınıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi (EMSC) xəbər verib.
Zəlzələnin episentri Numea şəhərindən 252 km şimal-şərqdə, ocağı isə 6 km dərinlikdə olub.
Tələfat və ya dağıntı barədə məlumat verilmir. Sunami təhlükəsi elan olunmayıb.
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