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    Yeni Kaledoniya sahillərində güclü zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    • 26 sentyabr, 2026
    • 06:15
    Yeni Kaledoniya sahillərində güclü zəlzələ olub

    Fransanın Sakit okeanın cənubundakı dənizkənarı ərazisi, Yeni Kaledoniyanın bir hissəsi olan Luayota adalarının şimal-şərqində 6,6 manqitudada zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi (EMSC) xəbər verib.

    Zəlzələnin episentri Numea şəhərindən 252 km şimal-şərqdə, ocağı isə 6 km dərinlikdə olub.

    Tələfat və ya dağıntı barədə məlumat verilmir. Sunami təhlükəsi elan olunmayıb.

    Zəlzələ Yeni Kaledoniya
    У берегов Новой Каледонии произошло сильное землетрясение
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