Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    У берегов Королевства Тонга произошло сильное землетрясение

    Другие страны
    • 08 марта, 2026
    • 16:29
    У берегов Королевства Тонга произошло сильное землетрясение

    Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у южного побережья самого крупного острова Королевства Тонга - Ниуатопутапу.

    Как передает Report, об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

    По ее данным, эпицентр стихии находился в 17 км к юго-западу от города Хихифо. Очаг залегал на глубине около 116 км.

    Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

    землетрясение Геологическая служба США
    Ты - Король

    Последние новости

    16:55

    Зеленский: Украины и Нидерланды намерены наращивать производство вооружений

    Другие страны
    16:41

    В Нью-Йорке у резиденции мэра задержаны шесть протестующих

    Другие страны
    16:29

    У берегов Королевства Тонга произошло сильное землетрясение

    Другие страны
    16:12

    СМИ: Война на Ближнем Востоке грозит повышением цен на продовольствие

    Другие страны
    15:57

    AYNA: По маршруту Нахчыван-Ыгдыр и обратно перевезено более 1,4 тыс. пассажиров

    Инфраструктура
    15:41

    Минздрав Ливана: Число погибших из-за израильских ударов приблизилось к 400

    Другие страны
    15:32

    СМИ: "Ливерпуль" намерен продлить контракт с Макаллистером

    Футбол
    15:20

    При атаке на нефтехранилище в Иране погибли шесть человек

    В регионе
    15:03

    При атаках Ирана на ОАЭ четверо погибли, 112 пострадали

    Другие страны
    Лента новостей