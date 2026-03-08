У берегов Королевства Тонга произошло сильное землетрясение
Другие страны
- 08 марта, 2026
- 16:29
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у южного побережья самого крупного острова Королевства Тонга - Ниуатопутапу.
Как передает Report, об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).
По ее данным, эпицентр стихии находился в 17 км к юго-западу от города Хихифо. Очаг залегал на глубине около 116 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
