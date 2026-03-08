Tonqa Krallığı sahillərində güclü zəlzələ baş verib
Digər ölkələr
- 08 mart, 2026
- 17:54
Tonqa Krallığının ən böyük adası - Niuatoputapunun cənub sahillərində 6 maqnitudalı zəlzələ baş verib.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə ABŞ-nin Geologiya Xidməti məlumat yayıb.
Məlumata görə, yeraltı təkanların episentri Hihifo şəhərindən 17 km cənub-qərbdə yerləşib. Zəlzələ ocağı təxminən 116 km dərinlikdə olub.
Dağıntı və xəsarət alanlar barədə məlumat daxil olmayıb. Sunami təhlükəsi elan edilməyib.
Son xəbərlər
16:57
Sabah Tehranda müdafiə naziri və SEPAH rəhbəri ilə vida mərasimi keçiriləcəkRegion
16:55
Azərbaycan yeni nəsil rəqəmsal platformanın yaradılmasına ABŞ şirkətini cəlb edirİKT
16:52
FIFA DÇ-2026-nın əməliyyat büdcəsini 100 milyon dollardan çox azaldırFutbol
16:48
Foto
Kolumbiyanın yeni səfiri etimadnaməsinin surətini Ceyhun Bayramova təqdim edibXarici siyasət
16:44
SOCAR-ın "yaşıl istiqraz"larının 4-cü faiz ödənişi edilibMaliyyə
16:43
Pentaqon rəhbəri: İran qonşularına ehtiyatsız zərbələr endirməklə böyük səhv etdiDigər ölkələr
16:38
Heqset: İranın yeni ali lideri Trampın sözlərinə qulaq asmalıdırDigər ölkələr
16:32
Tehranda fevralın sonundan ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində 460 nəfər ölübRegion
16:27