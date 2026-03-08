İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    • 08 mart, 2026
    • 17:54
    Tonqa Krallığı sahillərində güclü zəlzələ baş verib

    Tonqa Krallığının ən böyük adası - Niuatoputapunun cənub sahillərində 6 maqnitudalı zəlzələ baş verib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə ABŞ-nin Geologiya Xidməti məlumat yayıb.

    Məlumata görə, yeraltı təkanların episentri Hihifo şəhərindən 17 km cənub-qərbdə yerləşib. Zəlzələ ocağı təxminən 116 km dərinlikdə olub.

    Dağıntı və xəsarət alanlar barədə məlumat daxil olmayıb. Sunami təhlükəsi elan edilməyib.

    Tonqa Krallığı zəlzələ Niuatoputapu Hihifo ABŞ Geoloji Xidməti
