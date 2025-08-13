О нас

У берегов Италии при крушении судна с мигрантами погибли 20 человек

У берегов Италии при крушении судна с мигрантами погибли 20 человек Лодка с почти 100 мигрантами на борту перевернулась у берегов итальянского острова Лампедуза, в результате чего погибли не менее 20 человек.
13 августа 2025 г. 18:37
У берегов Италии при крушении судна с мигрантами погибли 20 человек

Лодка с почти 100 мигрантами на борту перевернулась у берегов итальянского острова Лампедуза, в результате чего погибли не менее 20 человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство ANSA.

Согласно информации, среди погибших мужчины, женщины, подростки и один младенец. Также в результате кораблекрушения от 12 до 17 человек пропали без вести.

По словам представителя Управления Верховного комиссара ООН в Италии Филиппо Унгаро, на борту судна, когда оно покидало Триполи (Ливия), находились от 92 до 97 мигрантов.

"С начала года в центральной части Средиземноморья погибло и пропало без вести 675 человек", - подчеркнул он.

Унгаро добавил, что психологи и сотрудники Агентства Европейского Союза по вопросам убежища (EUAA) при содействии культурных посредников осматривают 60 выживших.

Спасательные работы продолжаются.

