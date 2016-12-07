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    В результате землетрясения в Индонезии погибли 20 человек - ОБНОВЛЕНО

    Стихия разрушила десятки домов, зданий и храмов

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ По крайней мере 20 человек погибли и десятки пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,4, которое произошло в среду у берегов Индонезии.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Синьхуа.

    Стихия разрушила десятки домов, зданий и храмов.

    ***04:16

    Землетрясение магнитудой 6,5 было произошло у побережья индонезийского острова Суматра.

    Как передает Report, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

    Подземные толчки были зафиксированы в 22:03 по местному времени (02:03 по Баку). Эпицентр землетрясения находился в 21 км к востоку от населенного пункта Сигли и в 92 км восточнее города Банда-Ачех. Очаг располагался на глубине 10 км.

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