В результате землетрясения в Индонезии погибли 20 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ По крайней мере 20 человек погибли и десятки пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,4, которое произошло в среду у берегов Индонезии.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Синьхуа.

Стихия разрушила десятки домов, зданий и храмов.

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Землетрясение магнитудой 6,5 было произошло у побережья индонезийского острова Суматра.

Как передает Report, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 22:03 по местному времени (02:03 по Баку). Эпицентр землетрясения находился в 21 км к востоку от населенного пункта Сигли и в 92 км восточнее города Банда-Ачех. Очаг располагался на глубине 10 км.