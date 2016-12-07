В результате землетрясения в Индонезии погибли 20 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ По крайней мере 20 человек погибли и десятки пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,4, которое произошло в среду у берегов Индонезии.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Синьхуа.
Стихия разрушила десятки домов, зданий и храмов.
***04:16
Землетрясение магнитудой 6,5 было произошло у побережья индонезийского острова Суматра.
Как передает Report, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки были зафиксированы в 22:03 по местному времени (02:03 по Баку). Эпицентр землетрясения находился в 21 км к востоку от населенного пункта Сигли и в 92 км восточнее города Банда-Ачех. Очаг располагался на глубине 10 км.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook