    Другие страны
    • 20 ноября, 2025
    • 11:45
    У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8

    Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано у побережья Индонезии.

    Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмоцентр.

    Эпицентр находился на расстоянии 21 км к востоку от города Амбон, где проживают около 355 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 128 км.

    Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

    Индонезия землетрясение
    İndoneziya sahillərində 5,8 maqnitudalı zəlzələ olub

