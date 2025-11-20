У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано у побережья Индонезии.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмоцентр.

Эпицентр находился на расстоянии 21 км к востоку от города Амбон, где проживают около 355 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 128 км.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Угроза цунами не объявлялась.