У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8
Другие страны
- 20 ноября, 2025
- 11:45
Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано у побережья Индонезии.
Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмоцентр.
Эпицентр находился на расстоянии 21 км к востоку от города Амбон, где проживают около 355 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 128 км.
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
Последние новости
13:01
Магдалена Гроно: ЕС поддерживает Баку и Еревану на пути к полномасштабному мируВ регионе
12:59
Выплата пенсий по республике завершится завтраСоциальная защита
12:57
От Солнца оторвался гигантский протуберанецЭто интересно
12:50
Астрофизики Азербайджана объявили, когда наступят весна, лето, осень и зима в 2026 годуНаука и образование
12:42
Завтра в Азербайджане ожидается 21 градус теплаЭкология
12:37
Кая Каллас: Брюссель не знает деталей нового плана США по УкраинеДругие страны
12:36
ЦБА: Разрабатываются новые нормативные требования по борьбе с цифровым мошенничествомФинансы
12:36
Сенат одобрил бюджет Казахстана на 2026-2028 годыВ регионе
12:34
Видео