İndoneziya sahillərində 5,8 maqnitudalı zəlzələ olub
Digər ölkələr
- 20 noyabr, 2025
- 11:50
İndoneziya sahillərində 5,8 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.
Zəlzələnin episentri təxminən 355 min əhalisi olan Ambon şəhərindən 21 km şərqdə, ocağı isə 128 km dərinlikdə yerləşib.
Dağıntılar və xəsarət alanlar barədə məlumat daxil olmayıb.
Sunami təhlükəsi elan edilməyib.
