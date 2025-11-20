İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İndoneziya sahillərində 5,8 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    • 20 noyabr, 2025
    • 11:50
    İndoneziya sahillərində 5,8 maqnitudalı zəlzələ olub

    İndoneziya sahillərində 5,8 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.

    Zəlzələnin episentri təxminən 355 min əhalisi olan Ambon şəhərindən 21 km şərqdə, ocağı isə 128 km dərinlikdə yerləşib.

    Dağıntılar və xəsarət alanlar barədə məlumat daxil olmayıb.

    Sunami təhlükəsi elan edilməyib.

    У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8

