У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,3

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в воскресенье в восточной части Индонезии

Как передает Report, об этом заявили РИА Новости в Национальном управлении метеорологии, климатологии и геофизики (НУМКГ).

Эпицентр подземного толчка находился в 71 километре к северо-западу от столицы самой восточной индонезийской провинции Папуа города Джаяпура. Его очаг залегал на глубине всего десяти километров под поверхностью Тихого океана.

По мнению сотрудников НУМКГ, землетрясение не угрожает образованием цунами.

Днем ранее в том же районе произошли два землетрясения магнитудой до 5,6 примерно с теми же координатами эпицентра и очага, однако информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.