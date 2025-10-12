Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,7

    Другие страны
    • 12 октября, 2025
    • 22:13
    У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,7

    Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано у побережья Филиппин.

    Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    По его данным, эпицентр располагался в 63 км к юго-западу от города Ормок. Очаг залегал на глубине 35 км.

    Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

    землетрясение магнитуда Филиппины
    Filippin sahillərində 5,7 maqnitudada zəlzələ olub

    Последние новости

    22:15
    Фото

    В Баку начала работу 67-я Генеральная ассамблея Международной ассоциации судей - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    22:13

    У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,7

    Другие страны
    21:54

    В турецком Мардине в результате ДТП пострадали 15 человек

    В регионе
    21:32
    Фото

    Азербайджанские дзюдоисты завоевали 10 медалей на турнире в Казахстане

    Индивидуальные
    21:11

    Гонщик сгорел заживо на этапе чемпионата Польши по ралли

    Индивидуальные
    20:57

    На трассе Баку-Шамахы из-за неосторожности водителя произошла авария, есть пострадавший

    Происшествия
    20:27

    В США рассказали о запросе на телефонный звонок с КНР по торговле

    Другие страны
    20:07
    Фото

    Акиф Гулузаде одержал очередную победу на ONE Championship в Бангкоке

    Индивидуальные
    19:54

    Вэнс: США не планируют размещать свои войска в Газе или Израиле

    Другие страны
    Лента новостей