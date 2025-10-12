У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано у побережья Филиппин.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр располагался в 63 км к юго-западу от города Ормок. Очаг залегал на глубине 35 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.