У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,7
Другие страны
- 12 октября, 2025
- 22:13
Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано у побережья Филиппин.
Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр располагался в 63 км к юго-западу от города Ормок. Очаг залегал на глубине 35 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
