    Filippin sahillərində 5,7 maqnitudada zəlzələ olub

    • 12 oktyabr, 2025
    • 22:27
    Filippin sahillərində 5,7 maqnitudada zəlzələ olub

    Filippin sahillərində 5,7 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.

    Məlumata görə, yeraltı təkanların episentri Ormok şəhərindən 63 km cənub-qərbdə, zəlzələ ocağı 35 km dərinlikdə yerləşib.

    Tələfat və dağıntılar barədə məlumat yoxdur.

    Filippin Zəlzələ Maqnituda
    У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,7

