Filippin sahillərində 5,7 maqnitudada zəlzələ olub
- 12 oktyabr, 2025
- 22:27
Filippin sahillərində 5,7 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.
Məlumata görə, yeraltı təkanların episentri Ormok şəhərindən 63 km cənub-qərbdə, zəlzələ ocağı 35 km dərinlikdə yerləşib.
Tələfat və dağıntılar barədə məlumat yoxdur.
