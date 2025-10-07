У берегов Фиджи произошло землетрясение

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,6 у юго-западного побережья острова Кандаву, который принадлежит Республике Фиджи.

Как передает Report, об этом сообщила Геологическая служба Австралии на своем сайте.

По ее данным, эпицентр находился в 35 км к югу от острова, население которого составляет более 10 тысяч человек. Очаг залегал на глубине около 550 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.