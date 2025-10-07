Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    У берегов Фиджи произошло землетрясение

    Другие страны
    • 07 октября, 2025
    • 05:26
    У берегов Фиджи произошло землетрясение

    Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,6 у юго-западного побережья острова Кандаву, который принадлежит Республике Фиджи.

    Как передает Report, об этом сообщила Геологическая служба Австралии на своем сайте.

    По ее данным, эпицентр находился в 35 км к югу от острова, население которого составляет более 10 тысяч человек. Очаг залегал на глубине около 550 км.

    Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

    фиджи землетрясение магнитуда
    Ficidə 5,6 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Последние новости

    05:26

    У берегов Фиджи произошло землетрясение

    Другие страны
    04:46

    Fox: Прокуратура США прослушивала звонки сенаторов-республиканцев

    Другие страны
    04:17

    В Париже начали расследование против Apple, связанное с записью разговоров

    Другие страны
    03:58

    СМИ: Трамп распорядился прекратить попытки урегулирования отношений с Венесуэлой

    Другие страны
    03:29

    В Египте завершился первый день переговоров по Газе

    Другие страны
    03:23

    CNN: Минюст США втайне одобрил нанесение ударов по наркокартелям

    Другие страны
    02:45

    Сенат США отклонил проект демократов о финансировании правительства

    Другие страны
    02:19

    Пакистанский министр: Азербайджан вывел Армению из кризиса

    Внешняя политика
    01:56

    Трамп: Иран подал США сигнал о стремлении к урегулированию в Газе

    Другие страны
    Лента новостей