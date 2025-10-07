İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Digər ölkələr
    • 07 oktyabr, 2025
    • 05:51
    Ficidə 5,6 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Fici Respublikasına məxsus Kandavu adasının cənub-qərb sahillərində 5,6 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avstraliya Geoloji Xidməti məlumat yayıb.

    Məlumata görə, zəlzələnin episentri əhalisi 10 mindən çox olan adadan 35 km cənubda yerləşib. Yeraltı təkanların ocağı təxminən 550 km dərinlikdə olub.

    Zərərçəkənlər və dağıntılar barədə məlumat daxil olmayıb. Sunami təhlükəsi elan edilməyib.

    fici Zəlzələ Kandavu
    У берегов Фиджи произошло землетрясение

