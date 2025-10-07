Ficidə 5,6 maqnitudalı zəlzələ baş verib
Digər ölkələr
- 07 oktyabr, 2025
- 05:51
Fici Respublikasına məxsus Kandavu adasının cənub-qərb sahillərində 5,6 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avstraliya Geoloji Xidməti məlumat yayıb.
Məlumata görə, zəlzələnin episentri əhalisi 10 mindən çox olan adadan 35 km cənubda yerləşib. Yeraltı təkanların ocağı təxminən 550 km dərinlikdə olub.
Zərərçəkənlər və dağıntılar barədə məlumat daxil olmayıb. Sunami təhlükəsi elan edilməyib.
Son xəbərlər
05:51
Ficidə 5,6 maqnitudalı zəlzələ baş veribDigər ölkələr
05:22
"Fox News": ABŞ prokurorluğu respublikaçı senatorların telefon danışıqlarını dinləyibDigər ölkələr
04:48
Parisdə "Apple"a qarşı danışıqların qeydə alınması ilə bağlı araşdırma başladılıbDigər ölkələr
04:20
KİV: ABŞ Venesuelada çevrilişin təşkili üçün əməliyyat keçirə bilərDigər ölkələr
03:52
CNN: ABŞ Ədliyyə Nazirliyi gizli şəkildə narkokartellərə qarşı hücumları təsdiqləyibDigər ölkələr
03:35
Misirdə İsraillə HƏMAS arasında danışıqların ilk günü başa çatıbDigər ölkələr
03:13
ABŞ Senatı demokratların hökumətin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı layihəsini qəbul etməyibDigər ölkələr
02:39
Hələb vilayətinin rəhbəri: Hökumət səbir nümayiş etdirməyə çalışırDigər ölkələr
02:20