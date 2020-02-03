​У 20 прибывших во Францию из Китая нашли симптомы коронавируса

Около 20 пассажиров, прилетевших во Францию из охваченного коронавирусом Китая, оставлены под наблюдением врачей из-за симптомов заболевания.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, сообщила министр здравоохранения республики Аньес Бузен.

Ранее сообщалось, что второй французский самолет с эвакуированными из китайского Уханя приземлился в аэропорту города Истр на юге Франции. В воздушном судне находились граждане 30 стран. В пятницу в аэропорту города Истр приземлился первый рейс из Уханя. Всех прибывших поместили под карантин на две недели.

Министр сообщила, что на борту воздушного судна было 264 пассажира, в том числе 64 француза. Все французские семьи с детьми были доставлены в курортный центр, расположенный в коммуне Карри-ле-Руэ, одиноких французов или прибывших в паре доставили в другое место - высшую школу пожарной службы в городе Экс-ан-Прованс. Там они пробудут 14 дней. При этом от общего числа 124 человека вернутся к себе на родину. Во Франции на двухнедельный карантин остались 60 человек не из европейских стран. Медики зафиксировали у 36 человек предполагаемые симптомы заболевания, однако 16 из них отправились обратно к себе на родину.