Тысячи студентов Британии вынуждены прерывать учебу из-за высокой инфляции

Более 300 тыс. студентов в Великобритании хотят прервать учебу, так как больше не могут ее оплачивать на фоне подорожания электроэнергии и продуктов, а также высоких темпов инфляции в стране.

Более 300 тыс. студентов в Великобритании хотят прервать учебу, так как больше не могут ее оплачивать на фоне подорожания электроэнергии и продуктов, а также высоких темпов инфляции в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила газета The Guardian.

"Кризис стоимости жизни и резкое повышение счетов за электроэнергию сильнее всего отразились на студентах, большинство которых уже не могут рассчитывать на поддержку родителей и поэтому вынуждены отказываться от высшего образования из-за невозможности оплачивать учебу", - заявила представитель ассоциации британских университетов MillionPlus Рэйчел Хьюитт. По данным MillionPlus, более 300 тыс. студентов уже заявили о желании приостановить учебу из-за роста цен на продукты питания, транспорт и электроэнергию.

Студенты больше остальных пострадали от финансового кризиса, так как не получают государственной поддержки, которая выделяется домохозяйствам. Студенты, проживающие в университетских общежитиях, не получают скидок на электроэнергию.

MillionPlus призывает университеты разработать меры поддержки студентов, чтобы те могли продолжить обучение. Некоторые университеты уже пошли на такие меры, как увеличение грантов, выдача ваучеров на питание и скидок на транспорт.

Экономический курс правительства Лиз Трасс привел Великобританию к рекордным темпам роста инфляции. Сейчас она составляет 9,9%, это максимальное значение за последние 40 лет. Курс фунта стерлингов упал до исторического минимума и торгуется на уровне 1,0349 долларов. По мнению ряда экспертов, жители Соединенного Королевства уже в ближайшее время рискуют столкнуться с самым значительным падением уровня жизни с 1950-х годов.