Тысячи человек в нескольких городах США участвуют в протестах против произвола полиции

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Тысячи человек вновь вышли в понедельник вечером на улицы сразу нескольких городов США, протестуя против жестокости со стороны представителей правоохранительных органов по отношению к афроамериканцам.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN.

В Атланте (штат Джорджия) демонстранты уже пятый день подряд собрались вечером в центральной части города, заблокировав несколько автотрасс, откуда маршем прошлись по улицам мегаполиса. Шествие они завершили у особняка губернатора Джорджии Нила Натана, у ворот которого провели акцию протеста, требуя положить конец убийствам афроамериканцев стражами порядка.

В Чикаго (штат Иллинойс) сотни протестующих также проводят марш против неоправданного насилия, к которому все чаще прибегают сотрудники полиции. Многие из участников акции заклеили себе рты, что, по их словам, символизирует то, как блюстители закона своими жестокими действиями заставляют замолчать представителей афроамериканского сообщества.

По данным агентства Associated Press, в Мемфисе (штат Теннесси) протестующие из движения Black Lives Matter борющегося за права темнокожих, сумели временно перекрыть мост через реку Миссисипи. Как отмечается, полиции впоследствии удалось оттеснить демонстрантов.

Протесты также проходят в различных городах в штатах Колорадо, Кентукки, Луизиана, Миннесота и ряде других. О случаях серьезных беспорядков не сообщалось.